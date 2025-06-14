İsrail'den İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahasına Saldırı

İRAN'ın güneyinde bulunan en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'a, İsrail'in saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in, İran'ın Buşehr eyaletindeki Güney Pars doğal gaz sahasının altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdiği ve tesisin bazı kısımlarında yangın çıktığı belirtildi. İran'ın en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars'taki yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.