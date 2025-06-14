İsrail'den İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahasına Saldırı

İsrail'den İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahasına Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'ın Buşehr eyaletindeki en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars'a saldırı düzenleyerek altyapısına zarar verdi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

İRAN'ın güneyinde bulunan en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'a, İsrail'in saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in, İran'ın Buşehr eyaletindeki Güney Pars doğal gaz sahasının altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdiği ve tesisin bazı kısımlarında yangın çıktığı belirtildi. İran'ın en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars'taki yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Trump, İsrail'in İran'a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş

İsrail'in İran'a saldırısının perde arkası ortaya çıktı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.