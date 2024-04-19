İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi
İsrail, İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna misilleme yaptı. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan'ı hedef alan 3 dronenun havada imha edildiğini açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alınırken, yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtip, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" ifadelerini kullandı.
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