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İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman

İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman
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İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail'in Gazze'nin ardından başlattığı savaşı yayma planı tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Adeta Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail ordusu bu gece F-35'lerle Beyrut'un güneyini art arda bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi Beyrut'un güneyi için yeni tahliye emirleri yayınlamıştı.

İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman

BEYRUT'UN GÜNEY MAHALLESİ SAKİNLERİ UYARILMIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Burj el-Barajneh güney mahallesi sakinlerine uyarıda bulundu. Adraee, Hizbullah tesislerinin bulunduğu alanın yakın zamanda hedef alınacağını belirterek bölgenin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu uyarından 1 saat sonra bölgeye yönelik bombardıman başladı.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Sözcü Adraee şu ifadelere yer verdi:

Burj el-Barajneh'in güney banliyösü sakinleri, özellikle haritalarda belirtilen binalara ve onlara bitişik olanlara acil bir uyarı: Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz ve IDF yakın gelecekte onlara karşı harekete geçecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız.

İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman

UYARIDAN 1 SAAT SONRA YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin uyarısından 1 saat sonra Lübnan'a yeni bir bombadıman yapıldı. Lübnanlılar bombardımana ilişkin kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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Yorumlar (2)

Kadir Yılmaz:

Haydi İslam alemi hep birlikte KINAYALIM, İKİDE BEDDUA EDELİM sonra UYUMAYA DEVAM EDELİM

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Seydo:

Tiyatro. Kimi bombalıyorlar? Bombalama 3 gündür sürekli devam ediyor. Orada kimse yok artık. Boşuna İsraili gözünüzde büyütmeyin. Sonra bizim devletin liderleri israil bizi de vuracak diye gündem değiştiriyor.

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