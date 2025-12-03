Haberler

İsrail'den Ahmet Şara'ya suikast tehdidi: Hazırlıklı ol

İsrail'den Ahmet Şara'ya suikast tehdidi: Hazırlıklı ol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin güneybatısında yer alan Tampon Bölge'de ihlallerini artıran İsrail, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast imasında bulundu. Üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisi katıldığı canlı yayında "Suriye'de DEAŞ gibi terör örgütlerinin güç kazanma olasılığının güçlü olduğu ve Şara'nın bu konuda hazırlıklı olması gerektiği" uyarısında bulundu.

Kanal 14 televizyonunun haberine göre üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileri, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı "tehdit" olarak görüyor ve kendisine yönelik bir suikast seçeneğini değerlendiriyor.

SUİKAST İMASINDA BULUNDULAR

Yetkililer, Suriye'de DEAŞ gibi radikal örgütlerin yeniden güç kazanma ihtimaline dikkat çekerek Şara'nın bu konuda "hazırlıklı olması gerektiğini" savundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre bu değerlendirmeler, geçmişte Gazze'de DEAŞ bağlantılı Yasir Ebu Şebab çetesi gibi yasa dışı gruplarla iş birliği yaptığı iddia edilen İsrail'in, Suriye'de de yeni yönetime karşı benzer yöntemlere başvurabileceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD'DEN NETANYAHU'YA: GERİLİMİ DÜŞÜR, ŞAM İLE ANLAŞ

İsrail'in en büyük destekçisi ABD, Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiği yönünde açık bir tutum sergiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Tampon Bölge'de artan askeri faaliyetlerinin Suriye'de kurulmaya çalışılan istikrarı bozabileceğini belirtti. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çağrısında, "Gerilimi düşür ve Suriye ile güvenlik anlaşmasını kabul et" ifadelerini kullandı.

TAMPON BÖLGE'DE GERİLİM ARTIYOR

8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Tampon Bölge'de ilerlemeye devam ediyor. İsrail güçleri son olarak Cebel el-Şeyh eteklerinde bulunan Beyt Cen beldesine top atışıyla saldırı düzenledi; saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmeler üzerine ABD yönetimi, Tel Aviv'e beklenmedik sertlikte mesajlar göndermeye başladı.

"NETANYAHU DELİ GİBİ DAVRANIYOR" ELEŞTİRİSİ

Axios'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, İsrail'in Suriye'deki politikalarını "sorumsuz" olarak nitelendirdi. Yetkililer, Suriyelilerin Beyt Cen saldırısına büyük tepki gösterdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu önce ateş açıp sonra soru soruyor." "Suriye, İsrail için bir tehdit oluşturmuyor." "Bu tutumunu sürdürmesi Netanyahu'yu siyasi intihara sürükleyebilir."

ABD tarafı, Trump'ın bölgede siyasi geçiş sürecini desteklediğini ve Suriye'nin yeniden imarı için yaptırımları gevşetmeye hazır olduğunu hatırlattı.

İSRAİL GERİ ADIM ATMIYOR, WASHINGTON DEVREDE

İsrail hükümeti geçtiğimiz ay Suriye ile güvenlik anlaşması hedefinden vazgeçtiğini açıklamış, Savunma Bakanı Yisrael Katz da "Ordu Tampon Bölge'den çekilmeyecek" demişti. Suriye ise İsrail ordusunun 1974 anlaşması gereği bölgeden çekilmesini ve bölgenin silahsız statüsünün korunmasını talep ediyor.

Artan gerilim, "İsrail Suriye'ye karşı geniş çaplı bir harekât mı başlatacak?" sorularını gündeme taşırken ABD yönetimi tansiyonu düşürmek için diplomatik girişim başlattı. Trump, Netanyahu'yu Washington'a davet ederken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Şam'da Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

RTE güvenerek yola cıkdıysan, işin bitmiştir. Seni yolda kor arkasına da bakmaz.. israil seni yalatmaz...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

ne diyon la sen

yanıt16
yanıt8
Haber YorumlarıKiliç Yurtsever:

Haydar,sen tam süzme bir orospu çocuğusun

yanıt18
yanıt19
Haber YorumlarıAlptekin Polat:

Haydarın biyolojik babası bence ya rte yada netanyahu. sen hangisi olsun isterdin heydar. çünkü belliki sen tam bir .... sun

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMuratklctr:

Şimdiden kınayalım.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Saraylardan çıkma kaba sakal, bazıları öyle yapıyor, g...t korkusundan,

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti

80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi

Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti

80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Öcalan, 'Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi mi? Görüşmeye giden vekil konuştu

"Bahçeli'ye darbe yapılacak" dedi mi? Öcalan'la görüşen vekil açıkladı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Üşümezsoy: Bir anda göle atladım, timsahlar vardı

Üşümezsoy: Bir anda göle atladım, timsahlar vardı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.