İsrail'den Ahmet Şara'ya suikast tehdidi: Hazırlıklı ol

Kanal 14 televizyonunun haberine göre üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileri, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı "tehdit" olarak görüyor ve kendisine yönelik bir suikast seçeneğini değerlendiriyor.

SUİKAST İMASINDA BULUNDULAR

Yetkililer, Suriye'de DEAŞ gibi radikal örgütlerin yeniden güç kazanma ihtimaline dikkat çekerek Şara'nın bu konuda "hazırlıklı olması gerektiğini" savundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre bu değerlendirmeler, geçmişte Gazze'de DEAŞ bağlantılı Yasir Ebu Şebab çetesi gibi yasa dışı gruplarla iş birliği yaptığı iddia edilen İsrail'in, Suriye'de de yeni yönetime karşı benzer yöntemlere başvurabileceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD'DEN NETANYAHU'YA: GERİLİMİ DÜŞÜR, ŞAM İLE ANLAŞ

İsrail'in en büyük destekçisi ABD, Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiği yönünde açık bir tutum sergiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Tampon Bölge'de artan askeri faaliyetlerinin Suriye'de kurulmaya çalışılan istikrarı bozabileceğini belirtti. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çağrısında, "Gerilimi düşür ve Suriye ile güvenlik anlaşmasını kabul et" ifadelerini kullandı.

TAMPON BÖLGE'DE GERİLİM ARTIYOR

8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Tampon Bölge'de ilerlemeye devam ediyor. İsrail güçleri son olarak Cebel el-Şeyh eteklerinde bulunan Beyt Cen beldesine top atışıyla saldırı düzenledi; saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmeler üzerine ABD yönetimi, Tel Aviv'e beklenmedik sertlikte mesajlar göndermeye başladı.

"NETANYAHU DELİ GİBİ DAVRANIYOR" ELEŞTİRİSİ

Axios'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, İsrail'in Suriye'deki politikalarını "sorumsuz" olarak nitelendirdi. Yetkililer, Suriyelilerin Beyt Cen saldırısına büyük tepki gösterdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu önce ateş açıp sonra soru soruyor." "Suriye, İsrail için bir tehdit oluşturmuyor." "Bu tutumunu sürdürmesi Netanyahu'yu siyasi intihara sürükleyebilir."

ABD tarafı, Trump'ın bölgede siyasi geçiş sürecini desteklediğini ve Suriye'nin yeniden imarı için yaptırımları gevşetmeye hazır olduğunu hatırlattı.

İSRAİL GERİ ADIM ATMIYOR, WASHINGTON DEVREDE

İsrail hükümeti geçtiğimiz ay Suriye ile güvenlik anlaşması hedefinden vazgeçtiğini açıklamış, Savunma Bakanı Yisrael Katz da "Ordu Tampon Bölge'den çekilmeyecek" demişti. Suriye ise İsrail ordusunun 1974 anlaşması gereği bölgeden çekilmesini ve bölgenin silahsız statüsünün korunmasını talep ediyor.

Artan gerilim, "İsrail Suriye'ye karşı geniş çaplı bir harekât mı başlatacak?" sorularını gündeme taşırken ABD yönetimi tansiyonu düşürmek için diplomatik girişim başlattı. Trump, Netanyahu'yu Washington'a davet ederken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Şam'da Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.