İsrail'de Ultra Ortodoks Partiden Hükümete İstifa

İsrail'de Ultra Ortodoks Partiden Hükümete İstifa
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Agudat Israel Partisi, Ultra Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulması için yasa tasarısının meclis gündemine getirilmemesi üzerine hükümetten istifa etti.

İSRAİL'de Agudat Israel Partisi üyeleri Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının meclis gündemine getirilmemesi nedeniyle hükümetten istifasını açıkladı.

Agudat Israel Partisi'nden 'Kudüs İşleri ve Yahudi Mirası Bakanı' Meir Porush, Degel HaTorah Partisi'nin ardından Birleşik Tevrat Yahudiliği ittifakını oluşturan Agudat Israel Partisi üyelerinin de koalisyondan istifa edeceğini bildirdi. Porush, İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein'in hazırladığı yeni taslağın da Haredi hahamlarının taleplerini karşılamadığını vurgulayarak, hahamlarının Agudat Israel üyelerine istifa emri verdiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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