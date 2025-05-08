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İsrail'de 'Körfez Gate' skandalı! Netanyahu'nun danışmanı tutuklandı

İsrail'de 'Körfez Gate' skandalı! Netanyahu'nun danışmanı tutuklandı
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İsrail'de siyasi ve güvenlik çevrelerini sarsan "Körfez Gate" skandalında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı ve eski Mossad mensubu Yonatan Urich, tutuklandı.

İsrail'de siyasi ve güvenlik çevrelerini sarsan "Körfez Gate" skandalında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Yonatan Urich'in tutuklandığı öğrenildi.

İsrail, Başbakan Netanyahu'nun çevresinde yer alan isimlerin karıştığı Körfez Gate skandalı ile çalkanırken; kritik bir gelişme yaşandı.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANI TUTUKLANDI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı ve eski Mossad mensubu Yonatan Urich, tutuklandı.

Aynı soruşturmada adı geçen Eli Feldstein'in ise serbest bırakıldığı ancak ev hapsi uygulamasının devam ettirildiği bildirildi.

SUÇLAMALAR KRİTİK

İsrail Başsavcılığı, her iki isme "yabancı bir ajanla temas", "rüşvet alma", "göreve ihanet" ve "kara para aklama" gibi ciddi suçlamalar yöneltti. Ayrıca Urich'in, Başbakanlık Ofisi'nden gizli belgeleri sızdırmakla da suçlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Urich'in iş birliği yaptığı diğer kişilerle birlikte, Körfez'den bir ülkeden gelen mesajları siyasi kaynaklıymış gibi medyaya servis ettiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Rishon LeTsiyon Mahkemesi, Urich ve Feldstein'ın serbest bırakılarak ev hapsinde tutulmalarına hükmetmişti. Mahkeme, serbest bırakma kararında şüphelilerin şartları ihlal etmediğini ve güvenilir olduklarını belirtmişti. Ancak polis, "devam eden soruşturma gereklilikleri" gerekçesiyle bu kararın uzatılmasını talep etmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Adamlardaki devlet kültürüne bakın yanlış yapan cumhurbaşkanının danışmanı bile olsa tutuklanıyor . Bu yüzden güçlüler adaleti güçlü olan devlet güçlüdür.

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