İsrail'de Filistinli mahkumun ölümü üzerine hapishanede isyan çıktı

İsrail'de bir Filistinli mahkumun daha şüpheli ölümü üzerine, hapishanede isyan çıktığı bildirildi. İsrail hapishanelerinde artan şüpheli ölümler ve işkence iddialarıyla ilgili bilgiler verildi.

İsrail'de bir Filistinli mahkumun daha şüpheli ölümü üzerine, hapishanede isyan çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılar düzenlemeye başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısının 6'ya yükselmesi, İsrail'in güneyindeki bir hapishanede isyana yol açtı.

İsrail Hapishaneler İdaresi, yaptığı açıklamada, Ohalei Keidar Hapishanesinde isyan çıktığını ve bu nedenle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Filistinli tutukluların yatak ve kıyafetlerini ateşe verdiği belirtilen açıklamada, gardiyanların bir süre sonra yangınları söndürmeyi ve koğuşların kontrolünü ele geçirmeyi "başardığı" ifade edildi.

Açıklamada, bir gardiyanın dumandan etkilenerek hafif yaralandığı da kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde artan şüpheli ölümler ve işkence iddiaları

İsrail'in Necef Çölü'nde yer alan Ketziot Hapishanesinde Filistinli bir mahkumun bugün öldüğü duyurulmuştu.

İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan açıklamada, 2005'ten bu yana tutuklu olan 38 yaşındaki Filistinli Sair Semih Ebu Asab'ın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hapishane İdaresi, mahkumun ölüm nedenine ilişkin bilgi vermezken, "konunun araştırılacağını" açıklamakla yetinmişti.

Fetih Hareketi'ne bağlı olan Ebu Asab, cinayet girişiminde bulunmak suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum edilmişti ve 2005'ten bu yana tutuklu bulunuyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısı 6'ya yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Asab'ın ve diğer mahkumların şüpheli ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim'den bu yana "Filistinli mahkumlara karşı işkence ve kötü muamelenin yanı sıra sistematik ve önceden tasarlanmış suikastler" düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Necef Çölü bölgesindeki İsrail hapishanesinden tahliye edilen tutukluların ifadelerinden elde edilen bilgilere dayanarak, son dönemde İsrail hapishanelerindeki işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu yüzlerce mahkumun çeşitli yaralanmalara maruz kaldığı kaydedildi.