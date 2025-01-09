İsrailli bir grup müzisyenden konserde rezil hareket

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 460. gününde aralıksız devam ediyor. Binlerce bebek, çocuk, kadın ve yaşlının hayatını kaybettiği saldırılar devam ederken sosyal medyaya düşen bir görüntü yürekleri sızlattı.

İSRAİL'DE BİR GRUP MÜZİSYEN GAZZE'Yİ ARKA PLAN OLARAK KULLANDI

Korkunç bir insani dramın yaşandığı, binlerce sivilin saldırılar altında insani tüm ihtiyaçlardan mahrum kaldığı Gazze'nin bombalanma anına ilişkin görüntüler İsrailli bir grup müzisyen tarafından skandal bir şekilde kullanıldı.

İsrailli bir grup, konser sırasında Gazze saldırılarından görüntüleri arka planda yayınladı. Konsere katılan çok sayıda kişinin görüntüler karşısında eğlenmesi büyük tepki çekti.