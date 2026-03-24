İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkenin kuzeyindeki Kiryat Shmona kentinde düzenlediği basın toplantısının hemen ardından bölgeye füze düşmesi üzerine güvenlik ekipleri tarafından sığınağa alındı. Saldırı, İsrail- Lübnan hattında tırmanan gerilimin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Yerel kaynaklara göre konuşmanın bitmesinden kısa süre sonra kent yakınlarına isabet eden füze nedeniyle sirenler çaldı ve bölgede panik yaşandı. Herzog'un hızla güvenli alana götürüldüğü, olayda can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

"ATEŞKESE DÖNEMEYİZ" DEMİŞTİ

Herzog, saldırıdan dakikalar önce yaptığı açıklamada İsrail'in önceki ateşkese geri dönmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti. Lübnan sınırına ilişkin sert mesajlar veren Herzog, "Stratejik derinliği Lübnan içinde sağlamamız gerekiyor" diyerek askeri operasyonların sürebileceğinin sinyalini verdi.

SINIR HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Son dönemde İsrail'in kuzeyinde Hizbullah ile karşılıklı saldırılar artarken, Kiryat Shmona ve çevresi sık sık roket ve füze tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. İsrail ordusu, sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını genişletirken, bölgedeki sivil yerleşimlerde tahliyeler de gündeme geliyor.

Herzog'un konuşmasının hemen ardından gelen saldırı, hem zamanlaması hem de hedef alınan bölge açısından dikkat çekerken, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini artırdı.