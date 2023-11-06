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İsrail Bombardımanında Yıkılan Binadan Çıkarılan Filistinli Kızın Feryadı Yürek Burktu

İsrail'in Gazze'yi bombardımana tutmasının ardından yıkılan bir binanın enkazından çıkartılan Filistinli kız çocuğunun feryadı yürek burktu. Küçük kız, titreyerek 'Üşüyorum, annemi istiyorum, babamı istiyorum' dedi. İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim günü başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ederken, binlerce kişi hayatını kaybetti ve bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.