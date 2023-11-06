İsrail Bombardımanında Yıkılan Binadan Çıkarılan Filistinli Kızın Feryadı Yürek Burktu
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İsrail'in Gazze'yi bombardımana tutmasının ardından yıkılan bir binanın enkazından çıkartılan Filistinli kız çocuğunun feryadı yürek burktu. Küçük kız, titreyerek 'Üşüyorum, annemi istiyorum, babamı istiyorum' dedi. İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim günü başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ederken, binlerce kişi hayatını kaybetti ve bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.
İsrail'in Gazze'yi bombardımana tutmasının ardından yıkılan bir binanın enkazından çıkartılan Filistinli kız çocuğunun feryadı yürek burktu. Titrediği için konuşmakta zorluk çeken küçük kız, "Üşüyorum, üşüyorum, annemi istiyorum, babamı istiyorum" dedi.
İsrail bombardımanı sonucu evinin enkazından yaralı olarak kurtulan bir kız çocuğu titreyerek "Üşüyorum, üşüyorum, annemi istiyorum, babamı istiyorum" demesi yürekleri burktu. Kız çocuğu, enkazdan çıkartıldıktan sonra Dayr al Balah'ta bulunan Aksa Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim günü başlayan savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar gece gündüz demeden devam ederken bölgeden acı görüntüler de geliyor.