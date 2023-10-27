İsrail bombardımanı nedeniyle Filistin Kızılayı iletişimi kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanının ardından kentteki ekipleriyle temasın tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kesinti nedeniyle ambulans hizmetlerinin sağlanamaması konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi.

"Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, akşam saatlerinde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.