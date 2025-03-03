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İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

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İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman'ı Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmesi için Moskova'ya göndermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail basını, Netanyahu'nun Suriye'de baskın bir güç olan Türkiye yerine Rusya'yı tercih ettiğine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölgede askeri üs kurmasını engellemek için adımlar atıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman'ı, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmesini görüşmek üzere başkent Moskova'ya gönderdi.

Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen Netanyahu'nun askeri sekreteri Goffman, Moskova'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

"İSRAİL AÇIKÇA TARAF SEÇİYOR"

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Suriye'nin "zayıf" kalmasını istediği ve "bölgede baskın bir güç olan Türkiye" yerine Rusya'yı tercih ettiğine dikkat çekilerek, "İsrail aslında açıkça taraf seçiyor; Rusları Türklere tercih ediyor ve aslında Ankara'yı Suriye'den çıkarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ ÜS KURMASINI ENGELLEMEK İSTİYOR"

Habere göre İsrail, Suriye'de Türk askeri üsleri kurulması, Suriye ordusunun eğitilmesi ve ülkenin hava sahasının korunmasını engellemek için adımlar atıyor.

28 Şubat'ta da Reuters haber ajansı, "İsrail'in Suriye'de Türkiye yerine Rus üsleri bulunmasını sağlamak için ABD yönetiminde lobi faaliyeti yürüttüğünü" iddia etmişti.

Esad'ın devrilmesiyle Ankara da Şam'daki nüfuzunu artırdı. Türkiye'nin ileride Suriye'de, askeri üslerinin kurması, yeniden yapılandırılan ordunun eğitilmesi ve hava sahasının güvence altına alınması konularında ortak hareket etmesi bekleniyor.

İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıReşat:

Hani Suriye yi biz almıştık,hani emevi camii,hani naralar atmak,hani kutlamlar,,lan siz nasıl bir firildaksiniz İsrail'in aldığını ve aynı zamanda adamlar istediği ülkenin askeriyesine üst kurma hakkı verdiği ve o ülkeyi alırken her şeyin yazılıp çizildigini bile bile bize böyle bir şeyi yutturuyorsunuz,,madem sen aldın git üst kur oyle kendi ülkende geçe gündüz eyyyy CHP demekle olmuyor bu işler,milleti uyutmakla hiç olmuyor, yarın git aldığın yere İsrail gibi üst kur,ondan sonra ben güçlüyüm d

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

10 YIL SUREN SURUYE SAVASI NASIL 10 GUNDE BITTI SANIYORSUNUZ..TRUMP ZELENSKIYI NEDEN KOVDU..RUSYA SURYEYI VERDI..ONLARDA UKRAYNAYI ..ZELENSKININ ÖMRU FAZLA KALMADI

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Haber YorumlarıA B:

Korkunuzun vaad edilen günün gelmesinin engellenmesine faydası olmayacak

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Hedef Sasirtip, Degisik Gundem Yaratip, Economy Konusulmasin Diye Kafa Karistirici Yandas Haber.. TC Ciftliginin Halki Fakir Fakir... Ulke Resmen Hindistan a Benziyor.. Heryer Hirsiz Kayniyor.

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

İsrail bilmiyor mu, herhangi bir Arap-İsrail ihtilafında Rusya'nın İsrail'den yana tavır koyacağını. Hangi Arap-İsrail savaşının sonunda Rusya Araplardan yana tavır almıştır? Bugün bile Arap-İsrail veya Türkiye-İsrail ihtilafı olsun Rusya tavrını İsrail'den yana koyar. Türkler ve Araplar açısından ha Amerika-ha Rusya hiç fark etmez. Suriye'nin yerinde olsam Amerika'yı def etmeye şu an gücü yetmeyebilir ama en azından Rusya'yı def etmeye çalışırım. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

AKP O KADAR YALAN SOYLUYORKİ İNAN SAVUNMA SANAYİDE BUNU YAPTIK DİYORLARYA ODA YALAN ÇIKARSA İŞDE O ZAMAN YANDIK

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