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Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

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ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü. Zirvenin ardından Oval Ofis'te açıklamada bulunan Netanyahu, "Suriye'nin bize saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı. Trump ve Netanyahu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemedi ancak küçük bir gazeteci grubuna Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU: TÜRKİYE İLE ÇATIŞMADAN KAÇINMAK İSTİYORUZ

Netanyahu'nun açıklamaları dikkat çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile çatışma istemediklerini söyledi. Netanyahu, " Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: GÜMRÜK VERGİLERİNDE MÜZAKERELER DE OLABİLİR

Trump ise yaptığı açıklamada, 'İran ile doğrudan temas halindeyiz. Görüşmeler cumartesi günü devam edecek. İran ile herhangi bir anlaşmada İsrail'in de katılımcı olmasını istiyoruz ancak çatışmadan da kaçınmak istiyoruz. İran ile anlaşma sağlanamazsa, yapılması gereken şeyi yapacağız. Birçok ülke bizimle müzakere ederek gümrük vergileri konusunda bizimle anlaşmaya varacak. Gümrük vergileri kalıcı olabilir ancak müzakereler de olabilir.' dedi.

Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Donald Trump, "Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek" dedi.

Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

olması gereken. israil dost ülke kalmalı ekonomik anlamda güçlüler. Araplar bizi bağlamaz

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Haber Yorumlarıfthmrt:

100 Tane Fahişe bir araya gelse bunlar gibi oevladı doğuramaz

Yorum Beğen357
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Türkiye. sizin korkulu rüyanız Gerçekleşmesinden korkuyorsunuz Ama her uykunun bir uyanış. vardır

Yorum Beğen246
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıDeli:

Siz değil feriştahınız gelsin çatışamazsınız zaten

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

şu darlıkta bencede denemeyin biz 9 kardeş 750 metrekare için kaşımızı gözümüzü çıkardık mescidi Aksaya bakan evler yaptırmayın bize

Yorum Beğen169
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Türkiye acil olarak İsrail’i işgal etmeli sonucu her ne olursa olsun korkarak sıranın gelmesini beklememeliyiz

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Haber YorumlarıSabri Sefünc:

korkunun bahanesi bu olsa gerek bir gece ansızın gelebiliriz

Yorum Beğen117
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Aba altından sopa gösteriyor. Nasıl olsa Trump'ın elinde ekonomik yaptırım kozunu kullanacak.

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Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

eder eder.. biraz daha para verirseniz neden etmesin ki.

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Haber YorumlarıDimitri:

yok ya imam oğlu ile arası iyi takarlar

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