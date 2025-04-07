Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı. Trump ve Netanyahu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemedi ancak küçük bir gazeteci grubuna Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU: TÜRKİYE İLE ÇATIŞMADAN KAÇINMAK İSTİYORUZ

Netanyahu'nun açıklamaları dikkat çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile çatışma istemediklerini söyledi. Netanyahu, " Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: GÜMRÜK VERGİLERİNDE MÜZAKERELER DE OLABİLİR

Trump ise yaptığı açıklamada, 'İran ile doğrudan temas halindeyiz. Görüşmeler cumartesi günü devam edecek. İran ile herhangi bir anlaşmada İsrail'in de katılımcı olmasını istiyoruz ancak çatışmadan da kaçınmak istiyoruz. İran ile anlaşma sağlanamazsa, yapılması gereken şeyi yapacağız. Birçok ülke bizimle müzakere ederek gümrük vergileri konusunda bizimle anlaşmaya varacak. Gümrük vergileri kalıcı olabilir ancak müzakereler de olabilir.' dedi.

Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Donald Trump, "Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek" dedi.