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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Netanyahu, Şiba Hastanesi'nde tıbbi inceleme altına alındı.

Aniden rahatsızlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastanede tedaviye alındı. 73 yaşındaki Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

14 YILDIR BAŞBAKAN

İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti. 73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Dünya

Benjamin Netanyahu Başbakanlık İsrail Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

adem :

Nedense çok sevindim

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