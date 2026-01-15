30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı

İsrail güçleri, 1996'da öldürülen Hamas'ın önde gelen isimlerinden "Mühendis" lakaplı Yahya Ayyaş'ın eşi Hiyam Ayyaş'ı, eşinin ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı anma paylaşımı gerekçesiyle gözaltına aldı.

EVE BASKIN DÜZENLEDİLER

Olayın Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Cebel eş-Şamali bölgesinde gerçekleştiği, İsrail askerlerinin eve baskın düzenleyerek Hiyam Ayyaş'ı gözaltına aldığı aktarıldı. Gözaltı gerekçesi olarak, 5 Ocak'ta eşinin ölüm yıl dönümünde yayımladığı "kışkırtıcı mesaj" gösterildi.

Yahya Ayyaş.

GÖZLERİNİ BAĞLAYIP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Gözaltı işlemini yapan askerler Hiyam Ayyaş'ın gözlerini bağladıktan sonra onunla fotoğraf çektirip bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Söz konusu paylaşım kamuoyunda büyük tepki çekti.

YAHYA AYYAŞ KİMDİR?

Yahya Ayyaş 6 Mart 1966'da dünyaya geldi. 1991'de Birzeit Üniversitesi'nden "mühendis" olarak mezun olan Ayyaş, mezuniyetin ardından yüksek lisans ve doktora için yurt dışına çıkmak istedi ancak İsrail'in izin vermemesi nedeniyle Filistin'de kalarak direnişe katıldı.

Ayyaş 5 Ocak 1996'da, İsrail iç istihbarat örgütü Şin Bet'in takip ettiği bir operasyon kapsamında, telefona yerleştirildiği iddia edilen patlayıcının uzaktan infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti.