İsrail Askerleri, 'Marinette' Teknesine Baskın Düzenledi
İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'na ait 'Marinette' teknesine baskın düzenledi. Baskın sırasında teknede 4'ü Türk toplam 6 kişi bulunuyordu. Tekne ile iletişim kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya