İsrail Askerleri, 'Marinette' Teknesine Baskın Düzenledi

İSRAİL askerleri, Küresel Sumud Filosu'nun 'Marinette' teknesine baskın düzenledi.

'Marinette' teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü. Baskının ardından gemi ile bağlantı kesildi. Teknede 4'ü Türk, 6 kişi bulunuyordu.