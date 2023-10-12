İsrail askerleri, Hamas roketlerinin imha edilmesini dans ederek izledi

İsrail askerleri, Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe hava savunma sistemi yoluyla imha edilmesini dans ederek izledi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattı. İsrail'in de karşılık vermesiyle bölgedeki çatışma adeta savaşa dönüştü.

DANS EDEREK KUTLADILAR

İsrail abluka altına aldığı Gazze'yi bombalarken Hamas da attığı roketlerle karşılık vermeye çalışıyor. Bölgeden gelen bir görüntüde İsrail askerlerinin Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe hava savunma sistemi yoluyla imha edilmesini dans ederek izlediği görülüyor.