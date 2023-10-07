İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde Gazze ile dayanışma gösterisi düzenleyen Filistinlilere plastik ve gerçek mermi kullanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

- İsrail askerleri El Halil'deki Filistinlileri gerçek ve plastik mermiyle yaraladı

EL HALİL - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde Gazze ile dayanışma gösterisi düzenleyen Filistinlilere plastik ve gerçek mermi kullanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki Filistinliler, Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi. İsrail askerleri, Bab el-Zawiya bölgesindeki göstericilere gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. İsrail askerlerine taşla karşılık veren Filistinli göstericiler ise yollara koydukları lastikleri ve kartonları ateşe verdi.