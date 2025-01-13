İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak

İsrail'in biri yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze için yapılan ateşkes görüşmelerinde sıcak günler yaşanırken; İsrailli bir grup asker İsrail yönetimine karşı isyan bayrağını açtı.

"ANLAŞMA İMZALANMAZSA SİLAH BIRAKACAĞIZ"

Yaklaşık 200 İsrail askeri, ateşkes imzalanmaması halinde silah bırakacaklarını belirten bir mektup yayınladı. Associated Press'e konuşan eski İsrailli asker, "Savaş suçları işledim ve yaptıklarımızdan dolayı üzgünüm. Gazze'de savaşa devam etmeyi reddediyoruz. Gazze'de gördüklerimizi sindirmemiz zaman aldı. Askerler, hediyelik eşya olarak toplamak için evleri ve malları yağmaladı" açıklamasında bulundu.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze için imzalanacak ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini söyledi.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gelecek günlerin kritik önem taşıdığını vurgulayarak; "Esirlerin serbest bırakılması için kritik günler. Müzakerelere katılanları destekliyorum ve yakında bir anlaşmaya varmalarını umuyorum" sözlerini sarf etmişti.

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasına yönelik gerçekleştirilen müzakereler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.