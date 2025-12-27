Haberler

Namaz kılan Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askerine 5 gün ev hapsi verildi

Namaz kılan Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askerine 5 gün ev hapsi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramallah'ta namaz kılan bir Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askeri, 5 günlük ev hapsine alındı. Askerin olay sonrası silahına el konuldu ve askerliğinin sonlandığı bildirildi.

BATI Şeria'nın Ramallah kentinde yol kenarında namaz kılan bir Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askerinin, 5 günlük ev hapsine alındığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Ramallah kentinin doğusundaki Deyr Cerir'de, önceki gün yol kenarında namaz kılan bir Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askeri, sorgulandıktan sonra 5 günlük ev hapsine alındı. Orduda görev yapan bir yedek asker olduğu belirtilen İsraillinin, olayın yaşandığı bölgeye de yaklaşmasının yasaklandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun da söz konusu olay sonrası askerin silahına el koyduğu ve askerlik görevini de sonlandırdığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme