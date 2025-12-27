Namaz kılan Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askerine 5 gün ev hapsi verildi

BATI Şeria'nın Ramallah kentinde yol kenarında namaz kılan bir Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askerinin, 5 günlük ev hapsine alındığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Ramallah kentinin doğusundaki Deyr Cerir'de, önceki gün yol kenarında namaz kılan bir Filistinliye ATV ile çarpan İsrail askeri, sorgulandıktan sonra 5 günlük ev hapsine alındı. Orduda görev yapan bir yedek asker olduğu belirtilen İsraillinin, olayın yaşandığı bölgeye de yaklaşmasının yasaklandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun da söz konusu olay sonrası askerin silahına el koyduğu ve askerlik görevini de sonlandırdığı aktarıldı.