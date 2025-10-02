Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) İsrail'in müdahalelerine dair yeni açıklama geldi.

GSF'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait 13 gemiyi durdurduğu belirtilerek, "30 gemi hala kararlı bir şekilde Gazze'ye doğru ilerliyor ve işgalci İsrail donanmasının aralıksız saldırılarına rağmen sadece 46 deniz mili (yaklaşık 85 km) mesafedeler" denildi.

"GAZZE ABLUKASINI KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İsrail'in yada dışı engelleme girişimlerinin filonun kararlılığını engelleyemeyeceği vurgulanan açıklama, "Gazze ablukasını kırma ve insani yardım koridoru açma misyonumuzu sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MİKENO GAZZE KARASULARINA ULAŞTI

Öte yandan Sumud Filosu'ndan Mikeno isimli gemi, İsrail ablukasını kırarak Gazze karasularına ulaştı. Mikeno adlı geminin, Gazze kıyılarına sadece 15 kilometre kadar uzaklıkta olduğu belirtildi.

SALDIRI DÜZENLENEN GEMİLERDEKİ AKTİVİSTLER

Filo'nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı. Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek'in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı: "30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

"BU KÜRESEL BİR HAREKETİN DOĞUŞUDUR"

Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır" değerlendirmesinde bulundu. Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi" ifadeleri kullanılmıştı.