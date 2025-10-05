Haberler

İspanyol Aktivistlerin 21'i Bugün Tel Aviv'den Ayrılıyor

İspanyol Aktivistlerin 21'i Bugün Tel Aviv'den Ayrılıyor
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail tarafından alıkonulan 50 İspanyol aktivistten 21'inin bugün Tel Aviv'den ayrılacağını açıkladı. Kalan 29 aktivistin de yakın zamanda ülkeye döneceği belirtiliyor.

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in alıkoyduğu 50 İspanyol aktivistten 21'inin bugün Tel Aviv'den ayrılacağını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Küresel Sumud Filosu'nun üyelerinden ülkeye girişlerinin yasa dışı olduğunu kabul eden belgeyi imzalayanların olduğunu belirtti. İspanya basınına açıklamada bulunan Albares, saat ve yer bilgisi vermeden 21 İspanyol'un bugün Tel Aviv'den ayrılmasının beklendiğini kaydetti. Albares, kalan 29 İspanyol aktivistin de ilerleyen günlerde ayrılacağından emin olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
