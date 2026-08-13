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İspanya ve Portekiz'de 100 yıl sonra tam güneş tutulması

İspanya ve Portekiz'de 100 yıl sonra tam güneş tutulması
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İber Yarımadası'nda 100 yılı aşkın sürenin ardından ilk tam güneş tutulması İspanya ve Portekiz'de binlerce kişi tarafından izlendi. Tutulma İspanya'yı batıdan doğuya geçerken, Portekiz'de sadece dar bir bantta tam olarak görüldü.

İSPANYA ve Portekiz'de tam güneş tutulması binlerce kişi tarafından izlendi. Tutulmanın, İber Yarımadası'nda 100 yılı aşkın sürenin ardından gözlemlenen ilk tam güneş tutulması olduğu bildirildi.

İber Yarımadası'nda yer alan İspanya ve Portekiz'de dün tam güneş tutulması meydana geldi. Tutulma, bölge halkı ve turistlerin yer aldığı çok sayıda kişi tarafından izlendi. İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü verilerine göre, bu durum yarımadadan bir asrı aşkın sürenin ardından gözlemlenebilen ilk tam güneş tutulması olarak kayıtlara geçti.

Tutulmanın tam gölge yolu İspanya'yı batıdan doğuya katederek A Coruna, Oviedo, Leon, Bilbao, Zaragoza ve Valencia üzerinden geçip Balear Adaları'na ulaştı. Ülkenin diğer bölgelerinde ise tutulma parçalı olarak izlendi. Guadalajara vilayetine bağlı Molina de Aragon'da toplananlar, yerel saatle 20.30 sıralarında ayın güneşi tamamen kapatarak güneş tacını ortaya çıkardığı anları takip etti. Yaklaşık 90 saniye süren karanlığın ardından yeniden güneş ışığının görüldüğü aktarıldı.

Portekiz'in büyük bölümünde parçalı tutulma yaşanırken, yalnızca İspanya sınırına yakın Braganca bölgesindeki dar bir alan tam tutulma hattında yer aldı. Ülke basınında, 1912 yılından bu yana Portekiz'den ilk kez bir tam güneş tutulmasının gözlemlenebildiği ifade edildi. Bölgedeki izleme noktalarından Braganca Havalimanı'nda binlerce kişinin toplandığı bildirildi. Başkent Lizbon tam tutulma hattının dışında kalmasına rağmen, Belem bölgesinde toplananların koruyucu gözlüklerle tutulmayı izlediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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