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İspanya'nın Toledo vilayetinde tren kazasında 69 kişi öldü, 15 yaralı kritik durumda

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İspanya'nın Toledo vilayetinde tren kazasında 69 kişi öldü, 15 yaralı kritik durumda
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İspanya'nın Toledo vilayetindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Castilla-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano Garcia-Page, enkazda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, 15 yaralının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İSPANYA'nın Toledo vilayetinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Castilla-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano Garcia-Page, enkaz alanında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in güneyindeki Toledo vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a çıktı. Castilla-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano Garcia-Page yaptığı açıklamada, kaza yerinde yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Garcia-Page, Castilla-La Mancha bölgesinde 50 yaralının hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü, 60 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. Hastanede bulunan yaralılardan 15'inin kritik durumda olduğunu kaydeden Garcia-Page, bu hastalardan 4'ünün durumunda iyileşme belirtileri görüldüğünü ifade etti. Yetkililerin enkaz altında başka ceset kalmadığına inandığını dile getiren Garcia-Page, ekiplerin enkazda arama çalışmalarını sürdürmesi sebebiyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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