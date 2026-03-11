İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti
İspanya hükümeti, İran'a yönelik saldırılar ve Gazze'deki eylemler nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.
İspanya'nın İran'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail büyükelçisini geri çektiği belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Tel Aviv'deki büyükelçiliğe bir maslahatgüzarın başkanlık edeceğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı