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İspanya'daki Sel Felaketi: Can Kaybı 217'ye Yükseldi

İspanya'daki Sel Felaketi: Can Kaybı 217'ye Yükseldi
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İspanya'da meydana gelen şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 217'ye ulaştı. Yetkililer kayıpların bulunduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kraliyet ailesi ve hükümet yetkilileri selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti, ancak halkın tepkisi nedeniyle zorunlu olarak bölgeden ayrıldılar.

İSPANYA'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

İspanya'da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye yükseldi. Yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez, selden etkilenen Valensiya'yı ziyaret etti. Halkın tepki gösterdiği siyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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