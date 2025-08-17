İspanya'daki Orman Yangınlarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İSPANYA'da 14 farklı noktada devam eden orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da 14 farklı noktada çıkan ve yüksek sıcaklıklarla şiddetini artıran yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İspanya Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Virgina Barcones, yaklaşık iki haftadır süren sıcak hava dalgası ve güney rüzgarlarının durumu daha da kötüleştirdiğini bildirdi. Barcones, "Ülkenin batısındaki durum son derece endişe verici. İtfaiyeciler, son 20 yılın en kötü orman yangınlarının yaşandığı yaz mevsiminde, güney Avrupa'da çıkan yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar" dedi.