İspanya'daki Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İSPANYA'daki orman yangınlarında 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in Tres Cantos ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında 50 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesi çevresinde yangının devam ettiğini açıkladı. Hafta sonundan itibaren yangınlarla mücadele eden Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ile Zamora kentlerinde de 11 farklı noktada yangınlar sürüyor.