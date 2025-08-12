İspanya'daki Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İspanya'nın Tres Cantos ilçesinde çıkan orman yangınında 50 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Cadiz ve Kastilya ve Leon bölgelerinde yangınlar devam ediyor.

İSPANYA'daki orman yangınlarında 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in Tres Cantos ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında 50 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesi çevresinde yangının devam ettiğini açıkladı. Hafta sonundan itibaren yangınlarla mücadele eden Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ile Zamora kentlerinde de 11 farklı noktada yangınlar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
