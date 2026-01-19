Haberler

İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Başbakan Sanchez, kazanın nedenlerinin araştırılacağını ve mağdurlara destek sağlanacağını açıkladı.

İSPANYA'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cordoba kenti yakınlarında dün akşam meydana gelen ve 39 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan tren kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın olduğu Cordoba'nın Adamuz beldesini ziyaret etti.

Sanchez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sebebiyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Önceliklerinin ilk olarak ülkedeki tüm kurumlarla kazazedelerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Sanchez, "Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Grönland'dan Trump'a Kardashian'lı gönderme: Yapay göğüslere pek değer vermiyoruz

Göz diktiği topraklardan Trump'a Kardashian'lı gönderme
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı