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İspanya'da sel felaketinden sonra gönüllüler caddeleri temizlemeye başladı

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İspanya'nın Valencia şehrindeki Chiva kasabasını vuran sel felaketi sonrası gönüllüler, bölgenin temizlenmesi için aralıksız çalışıyor. 205 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin kayıp olduğu afet, ülke tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti. Bölge sakinleri, çamur altında kalan kasabayı temizlemek için seferber olurken, ceset arama çalışmaları süren polis ve acil durum ekiplerine en büyük desteği gönüllüler veriyor. Yetersiz kalan yetkililerin yerini halkın dayanışması aldı.

Valencia'nın Chiva kasabasında yaşanan sel felaketinin ardından gönüllüler, bölgeyi temizlemek için üç gündür aralıksız çalışıyor. 205 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kayıp olduğu felaket, İspanya'nın yakın tarihinin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçti.

Bölge sakinlerinden Alicia Montero, baştan aşağı çamur içinde kalan kasabayı temizleyen gönüllülerden sadece biri. Botları, kıyafetleri ve eldivenleri çamur içinde kalan Montero ve arkadaşları, felaket bölgesini eski haline döndürmek için canla başla çalışıyor.

Polis ve acil durum ekiplerinin ceset arama çalışmaları sürerken, felaketin boyutu karşısında yetersiz kalan yetkililere en büyük desteği gönüllüler veriyor. Valencia şehrinden yüzlerce kişi, araçlarıyla ve yaya olarak bölgeye akın ediyor.

Salı günü yaşanan fırtına ve sel felaketinde sadece Chiva kasabasında 7 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

"Bu felakette tek umut ışığı, insanların dayanışması" diyen yerel yetkililer, gönüllülerin desteği olmadan temizlik ve yardım çalışmalarının çok daha uzun süreceğini belirtiyor.

İspanya'da sel felaketinden sonra gönüllüler caddeleri temizlemeye başladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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