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İspanya'da otobüs kazası: 46 yaralı

İspanya'da otobüs kazası: 46 yaralı
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İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Lleida kentinde bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak belediye binasına çarpması sonucu 46 kişi yaralandı, 4 kişinin durumu ağır.

İSPANYA'nın Katalonya bölgesindeki Lleida kentinde yolcu otobüsünün belediye binasına çarpması sonucu 46 kişi yaralandı.

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Lleida kentinde saat 07.30 sıralarında 55 yolcu taşıyan bir otobüsün, kontrolden çıkarak belediye binasına çarptığı bildirildi. Yetkililer, kazada yaralanan 46 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti. Kazanın ardından bölgeye 12 ambulans, 11 itfaiye aracı ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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