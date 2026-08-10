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Huelva'da Orman Yangını: 500 Kişi Tahliye Edildi

Huelva'da Orman Yangını: 500 Kişi Tahliye Edildi
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İSPANYA’nın Huelva bölgesinde orman yangını nedeniyle yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İSPANYA'nın Huelva bölgesinde orman yangını nedeniyle yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Huelva vilayetinde perşembe günü başlayan orman yangınının devam ettiği belirtildi. Yetkililer, alevlerin yaklaşık 8 bin hektarlık alanı etkilediğini kaydederek, 474 kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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