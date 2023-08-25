Ülke tarihine geçti! Muz konteynerlerinin içinde 9,4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İspanya'da muz konteynerlerinin içine gizlenmiş 9,4 ton uyuşturucu madde bulundu. Bunun, ülkede bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktarda uyuşturucu olduğu belirtildi.

İspanya'da muz konteynerlerinin içine gizlenmiş 9,4 ton uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddenin ülkede bugüne kadar bulunan en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi.

9 BUÇUK TONA YAKIN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

İspanya Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza kurumlarından basına yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Cadiz kentinde yer alan Algeciras Limanı'na Kolombiya'dan gelip Ekvador'dan yüklenen muz konteynerlerinin içinde, 9 ton 436 kilogram uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

BUGÜNE KADAR ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Bunun, bugüne kadar İspanya'da ele geçirilen en büyük miktarda uyuşturucu olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, söz konusu uyuşturucunun İspanya'dan Portekiz'e, oradan da Avrupa'nın diğer ülkelerine gönderilmek üzere sevk edildiğini açıkladı.

KİLOLUK PAKETLER HALİNDE GİZLENMİŞ

Muzların arasına birer kiloluk paketler halinde saklanan uyuşturucunun konulduğu konteynerin üzerinde 30'dan fazla logo bulunduğu, suç örgütlerinin uyuşturucuyu bu şekilde daha çok gizlemeyi amaçladığı ifade edildi.

OPERASYONU EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR

Ekvador merkezli uluslararası bir ticaret firmasına kayıtlı olan konteynerlerdeki uyuşturucunun nakliyesini, Avrupa'daki en büyük suç örgütlerinden birinin yürüttüğünü kaydeden İspanyol polisi, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini duyurdu. Operasyonun devam etmesi nedeniyle gözaltına alınanların veya tutuklananların sayısı hakkında bilgi verilmedi.