İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da mobil şebekeler çöktü
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İspanya'da elektrik krizinin ardından şimdi de bütün mobil şebekeler çöktü. 4 hafta önce 20 saati aşan elektrik kesintisi yaşayan ülkede mobil şebekelerin çökmesinden dolayı iletişim sağlanamıyor. Şebekelerin çökmesi nedeniyle acil durum hatlarına da ulaşılamıyor.

4 hafta önce 20 saati aşan elektrik kesintisi yaşayan İspanya'da bir kriz daha patlak verdi. Ülkede tüm mobil şebekeleri bilinmeyen bir nedenle çöktü.

YİNE MİLYONLARCA KİŞİ ETKİLENDİ

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük mobil şirketlerin, telekomünikasyon şebekesinin çökmesinden etkilendiği ifade edildi. Milyonlarca kişinin iletişimi ve interneti kesildi. Şebekelerin çökmesi nedeniyle acil durum hatlarına da ulaşılamadığı ifade ediliyor.

1 AY ÖNCE ELEKTRİK KRİZİ YAŞANMIŞTI

Ülkede, yaklaşık dört hafta önce geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ulaşım ve iletişimin felç olduğu İspanya'da halk, çareyi pilli radyolara ve mumlara yönelmekte bulmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

allhsz israilin işleridir

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Hemen nedenini söyleyim İtraile kafa tutan tek Avrupa ülkesi olması silah ambargosu uygulaması itrailinde siber daldiri duzenlemesi

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Haber YorumlarıKadir ASLAN:

dün israil için dünyadan izole edilmeleri gerekiyor demişlerdi. ne kadar ilginç.

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Haber YorumlarıHalit:

bence israil yapıyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bak yaaa! Gördünüz mü Simson lar bildi herseyi

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