İspanya'da ilk kez bir mahkuma ötanazi hakkı tanındı

İspanya'da yaklaşık 1,5 yıldır yürürlükte olan ötanazi hakkı ilk kez bir mahkum için uygulandı. Yargılanması bitmeden hayatını kaybeden şahsın, davalıları ise yaşanan duruma rağmen tazminat istediklerini aktardı.

İspanya'nın Tarragona şehrindebir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Marin Eugen Sabau, Aralık 2021'de çalıştığı yerde düzenlediği saldırıda ikisi polis 5 kişiyi yaralamış, kendisi de ağır yaralanmıştı.

ÖTENAZİ TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ağır yaralı olarak tedavi gördüğü cezaevi hastanesindeki odasından ötanazi hakkı tanınması için yaptığı başvuru temmuz ayında mahkeme tarafından kabul edilen 46 yaşındaki Sabau'nun hayatına dün ötanazi ile son verildi.

KAÇMA RİSKİ SEBEBİ İLE AYRI HASTANE İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Sabau, avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda, ailesine veda edebilmek için normal bir hastaneye nakledilip, ötanazinin başka bir yerde uygulanmasını talep etse de mahkeme kaçma riski olabileceği gerekçesiyle bunu reddetmişti. Öte yandan, Sabau'nun yaraladığı 5 kişi ötanaziye karşı çıkıp, en azından davanın sonuçlanmasından sonra bu kararın uygulanmasını istemişti.

MAĞDURLAR TAZMİNAT TALEPLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Olayın mağdurları, zanlının ölümüne rağmen tazminat taleplerinin devam ettiğini açıkladı. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin çıkardığı yasayla 25 Temmuz 2021'den itibaren ötanazi yasal hak olarak kullanılabiliyor.