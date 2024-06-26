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İspanya'da dev operasyon! Kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın katılımıyla İspanya'da gerçekleştirilen "ARGAY" operasyonunda kırmızı bültenle aranan Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dağlıoğlu ile birlikte 42 zehir tacirinin de yakalanarak tutuklandığını ve 2 tondan fazla esrar ile çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit paranın ele geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın katılımıyla İspanya'da düzenlenen "ARGAY" operasyonunda ülkemizce kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını duyurdu.

"42 ZEHİR TACİRİ YAKALANARAK TUTUKLANDI"

Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti; "Argay Operasyonunda; ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

OPERASYONA TÜRKİYE'DEN 400 POLİS KATILDI

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400'den fazla polis katıldı.

2 TONDAN FAZLA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi. Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı.

Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz Milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız."

İspanya'da dev operasyon! Kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İçişleri Bakanı Emre Karaca Operasyon Narkotik İspanya Dünya Güncel Haberler

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