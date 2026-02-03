Haberler

İspanya'dan sanal medyada 16 yaş yasağı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaş altındaki çocukların sanal medya kullanımını yasaklayacaklarını açıkladı. Yeni yasa tasarısının, platformların etkili yaş doğrulama sistemleri kurmasını zorunlu kılacağı belirtildi.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sanal medyaya erişimini tamamen yasaklayacaklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu. Sanchez, gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanması beklenen yasa tasarısıyla, 16 yaş altındaki çocukların sanal medya platformlarına kaydolmasının resmen yasaklanacağını bildirdi.

Mevcut yasa taslağında yapılan değişiklikle yasağın kapsamının genişletildiğini belirten Sanchez, "Platformların etkili yaş doğrulama sistemlerini uygulaması gerekecek. Bu sadece bir kutucuğu işaretlemekle olmayacak, gerçekten çalışan bariyerler kurulacak. Bugün çocuklarımız, asla yalnız başlarına gezinmemeleri gereken bir alana maruz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon, nefret söylemi ve çocuk istismarını yayan algoritmaların manipüle edilmesinin suç sayılacağını vurgulayan Sanchez, "Hükümetler artık zehirli içeriklere göz yummamalı. Kar uğruna dezenformasyonu körükleyen algoritmaları kullanan platformları soruşturacağız. Nefreti yaymanın bir bedeli olmalı; hukuki, ekonomik ve etik bir bedel. Platformlar artık bunu görmezden gelemez" açıklamasında bulundu.

Sanchez, platformların etkili yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda kalacağını kaydederek, "Çocuklarımızı dijital Vahşi Batı'dan koruyacağız" dedi.

