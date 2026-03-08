Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türk sanal medya kullanıcılarına selam gönderdiği Türk bayraklı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, Kastilya ve Leon bölgesindeki yerel seçimler öncesinde gerçekleşti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından, son dönemde kendisine ilgi gösteren Türk sanal medya kullanıcılarına selam gönderdi. İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden 'Türk bayraklı' bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sanal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar" diye yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
