Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'den Küresel Sumud Filosu'na Destek

İspanya Başbakanı Sanchez'den Küresel Sumud Filosu'na Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Küresel Sumud Filosu'nun insani bir misyon olduğunu ve İsrail hükümetinin bu filo için tehdit oluşturmaması gerektiğini ifade etti.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Küresel Sumud Filosu'nun 'insani bir misyon' olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin 'bu filo için tehdit oluşturmaması' çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Gayriresmi Toplantısı ve Avrupa Siyasi Topluluğu 7'nci Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Danimarka'nın Kopenhag kentinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Sanchez, 500'den fazla kişiden bahsettiklerini vurgulayarak, "Bu kişiler, hiçbir şekilde hiçbir zaman İsrail için bir tehlike ya da tehdit teşkil etmediler. Bu yüzden umarım İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti de bu filo için hiçbir tehdit oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

Sanchez, kurtarma ve insani yardım için bölgeye İspanyol fırkateyni gönderdiklerini kaydederek, filodaki İspanyolların diplomatik korumanın altında olacaklarını söyledi. Sanchez, "İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen insani yardımların girişine ve dağıtımına izin verseydi böyle bir misyon da olmayacaktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu evsiz kaldı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi yıldız futbolcuyu evden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.