Pakistan'da camide meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi

PAKİSTAN'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; İslamabad'ın Tarlai bölgesindeki Hatice-tül Kübra Camisi'ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya ulaştı. Patlamada yaralananların bazılarının durumunun kritik olduğu belirtilirken, yaklaşık 170 kişinin tedavilerinin çeşitli hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

Haberlerde söz konusu saldırının, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.