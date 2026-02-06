Haberler

Pakistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 10 ölü, 80 yaralı

Güncelleme:
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 80 kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
