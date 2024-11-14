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İskoçya'da Kırmızı Panda Yavrusunun Ölümünde Havai Fişekler Etkili Oldu

İskoçya'da Kırmızı Panda Yavrusunun Ölümünde Havai Fişekler Etkili Oldu
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İskoçya'daki Edinburg Hayvanat Bahçesi'nde bir kırmızı panda yavrusu, havai fişekler nedeniyle yaşadığı stres sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası havai fişeklerin daha sıkı kısıtlanması talep edildi.

İSKOÇYA'da nesli tükenmekte olan bir 'kırmızı panda' yavrusu, hayvanat bahçesi yakınlarında patlatılan havai fişeklerden korkması nedeniyle hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'da Edinburg Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olayda, havai fişeklerin sesinden kaynaklanan korku nedeniyle yavru kırmızı pandanın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Nesli tükenmekte olan kızıl panda yavrumuz Roxie'nin şenlik ateşi gecesi ölümünün ardından havai fişeklere daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uzman veteriner ekibimiz, üç aylık Roxie'nin bölgedeki havai fişeklerin neden olduğu stres nedeniyle ölmüş olabileceğine inanıyor. Halka havai fişek satışının yasaklanması ve gösterilere yalnızca organize etkinliklerde izin verilmesi yönündeki çağrıları destekliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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