İskenderiye'de İsrailli turistler polis tarafından öldürüldü

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist hayatını kaybetti. Olayda bir Mısırlı da yaralandı ve polis gözaltına alındı.

Mısır'ın İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde Mısırlı bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır yerel medyasında yayımlanan haberlere göre, İskenderiye'de bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist yaşamını yitirdi.

Bir Mısırlının da yaralandığı olayda, ateş açan polis ise gözaltına alındı.

Mısır resmi makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.