Türkiye'de sahte isimle yaşarken yakalanmıştı! IŞİD'in eski lideri Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı

Suriye'de 5 yıl önce ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'in Irak'ta yargılandığı davada karar çıktı.

PEK ÇOK SUÇTAN İDAM CEZASI ALDI

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Bağdat'ta mahkeme, Irak Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltında bulunan Esma Muhammed'i "DEAŞ ile iş birliği yapmak" ve "Yezidi kadınlarını evinde hapsetmek, daha sonra Kuzey Irak'taki Sincar'dan DEAŞ teröristleri tarafından kaçırılmalarına yardım etmek" suçlamalarından idam cezasına çarptırdı.

Esma Muhammed

KARARI TEMYİZ MAHKEMESİNİN ONAMASI BEKLENİYOR

Reuters haber ajansına konuşan bir mahkeme yetkilisi, idam cezasının kesinleşip uygulanması için Irak Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Hüdayfe'nin avukatından idam kararına dair bir açıklama gelmedi ancak Hüdayfe yakın zamanda cezaevinden BBC'ye verdiği mülakatta Ezidi kadınların kaçırılıp alıkonmasında rolü olmadığını savunmuş, suçlamaları reddetmişti.

TÜRKİYE'DE SAHTE İSİMLE YAŞARKEN YAKALANMIŞTI

2019 yılında ABD güçleri El Bağdadi'nin ailesinin bir kısmıyla birlikte Suriye'nin kuzeybatısında saklandığı yere baskın düzenlemiş, Bağdadi bir tünelde kıstırıldığında üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirerek kendisi ve iki çocuğunu öldürmüş; dört eşinden ikisi ise çıkan çatışmada öldürülmüştü. Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan baskın sırasında Ümmü Hüdayfe ise orada değildi çünkü 2018 yılında Türkiye'de sahte bir isimle yaşarken yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Bağdadi'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada "ABD, Bağdadi'yi tünelde imha etti. İlk kez açıklıyorum, biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini ve eniştesini de Suriye'de yakaladık" diye konuşmuştu.

Hüdayfe bu yılın Şubat ayında Irak'a geri gönderildi ve o günden bu yana cezaevinde tutuluyor.

İŞKENCE GÖREN EZİDİ KADINLAR DAVA AÇMIŞTI

BBC röportajında kendisine IŞİD'in işlediği bu suçlar sorulduğunda Ümmü Hüdayfe kocasına "O masum insanların kanını" ellerine bulaştırdığı için meydan okuduğunu söylemişti.

Hüdayfe Ezidi kadınların başına gelenler için çok üzgün olduğunu ve utanç duyduğunu da eklemişti. En az dokuz Ezidi kız çocuğu ve kadının Hüdayfe'nin evine köle olarak getirildiği biliniyor.

IŞİD zulmünden kurtulabilen bazı Ezidi kadınlar, Irak'ta Ümmü Hüdayfe'ye yönelik "İnsan kaçırma ve cinsel kölelik" suçlamalarıyla dava açmıştı.