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İranlı kadın öğrenci ile ilgili korkunç iddia: İlaçlarla deli yapmaya çalışıyorlar

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İranlı öğrenci Ahoo Daryaei, üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkararak zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmişti. İran polisi tarafından gözaltına alınan Daryaei'nin, kimseyle görüştürülmediği ve ilaçlarla delirtilmeye çalışıldığı iddia edildi.

İran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan Ahoo Daryaei, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kalmış, İran polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

HAYATI TEHLİKEDE

İranlı insan hakları aktivisti Masih Alinejad, Ahoo Daryaei'nin, psikiyatri hastanesine sevkinden sonra hayatının tehlikede olduğunu açıkladı. Alinejad isimli aktivist, şu bilgileri paylaştı:

Bu kadın, psikiyatrik gözetim altında zorla hastaneye yatırıldı; bu, işkencenin başlangıcı oldu ve kısa süre sonra zorla itiraflar döngüsü başladı. Hayatının artık ciddi tehlike altında olduğuna inanıyorum. Uluslararası medyayı, insan hakları örgütlerini ve uluslararası toplumu çok geç olmadan onu desteklemeye çağırıyorum. Onun sesi olalım.

İLAÇLARLA DELİRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Alinejad, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Yetkililer haplar ve enjeksiyonlarla onu deli yapmaya çalışıyor. Hastaneden kaçma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuş. Kimse odaya giremiyor" açıklamasında bulundu

KAMPÜSTE KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

İran'da gündem yaratan olay, Başkent Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde meydana geldi. Ahoo Daryaei, isimli kadın öğrenci, kampüsün ortasında bir anda kıyafetlerini çıkardı. Kimseye aldırmayan genç kadın, iç çamaşırlarıyla kaldı. Zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto eden kadını üniversite yönetimi polise bildirdi. İran polisi okula gelerek kadını gözaltına aldı.

İranlı kadın öğrenci ile ilgili korkunç iddia: İlaçlarla deli yapmaya çalışıyorlar
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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