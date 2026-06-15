İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'a, ABD ile yürütülen müzakere sürecindeki desteği için teşekkür ederek, anlaşmaya ilişkin bilgilendirmede bulundu. ABD'nin anlaşma hükümlerinin eksiksiz uygulanması konusundaki sorumluluğuna değinen Arakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini belirtti. Arakçi ile Bin Ferhan'ın, iki ülke arasındaki görüşmelerin ve diplomatik iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı