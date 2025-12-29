Haberler

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yemen'in durumu ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı ifade edildi.

Arakçi'nin görüşmede Yemen'in güneyinde gelişmelere değinerek, Yemen'in birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdiği ve yol haritasının uygulanmasının önemini vurguladığı belirtildi. Arakçi'nin ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu Lübnan halkına karşı yürütülen saldırganlığı durdurma konusunda sorumluluk almaya davet ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın ise barış ve istikrarın korunması adına bölge ülkeleri arasındaki istişare ile iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladığı ve İsrail'in hesap vermesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

