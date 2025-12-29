İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Arakçi'nin görüşmede Yemen'in güneyinde gelişmelere değinerek, Yemen'in birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdiği ve yol haritasının uygulanmasının önemini vurguladığı belirtildi. Arakçi'nin ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu Lübnan halkına karşı yürütülen saldırganlığı durdurma konusunda sorumluluk almaya davet ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın ise barış ve istikrarın korunması adına bölge ülkeleri arasındaki istişare ile iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladığı ve İsrail'in hesap vermesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.