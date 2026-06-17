İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında gerçekleşen ön anlaşmaya ilişkin bilgi verdiğini duyurdu. Arakçi'nin, Lavrov'a mutabakat zaptının detaylarını aktararak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının 'tamamen durdurulması' gerektiğinin altını çizdiği belirtildi. Lavrov'un ise metnin tamamlanmasını memnuniyetle karşıladığı ve Rusya'nın metne tam destek verdiği kaydedildi. Her iki bakanın, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni mutabakat zaptını desteklemeye çağırdığı ve barış ile istikrarın sağlanması için diplomasiye devam edilmesi gerektiğini vurguladığı da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı