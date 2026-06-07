İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede, Pakistan'ın arabuluculuğuyla yürütülen Tahran-Washington arasındaki diplomatik süreç ele alındı.
İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da görüştü. Arakçi,sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Pakistan'ın ara buluculuğuyla yürütülen Tahran-Washington arasındaki diplomatik sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı