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İran ve Katar dışişleri bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran ve Katar dışişleri bakanları Tahran'da bir araya geldi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile başkent Tahran'da görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Arakçi tarafından sosyal medya hesabından yapıldı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile başkent Tahran'da görüştüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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